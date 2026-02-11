При столкновении большегрузов на трассе в Волгоградской области погиб пассажир

ДТП со смертельным исходом произошло в минувший вторник на территории Суровикинского района. Дорожно-транспортное происшествие случилось 10 февраля в 12.20 на 134-м километре федеральной трассы Волгоград – Каменск-Шахтинский – Луганск.

Как сообщили в ГУ МВД России по региону, водитель автомобиля марки МАЗ при выезде с второстепенной дороги не уступил дорогу грузовику «Вольво» с полуприцепом.

Пытаясь избежать лобового столкновения, водитель «Вольво», совершил выезд в правый по ходу движения придорожный кювет, где произошло опрокидывание грузовика.

В результате ДТП пассажир автомашины «Вольво» погиб на месте происшествия. Юлия Фельдман. Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.