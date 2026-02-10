В ДТП погибла двухлетняя девочка

В Башкирии при столкновении двух легковых автомобилей, как сообщает Госавтоинспекция региона, погибла двухлетняя девочка. Трое детей и их мать пострадали.

В Учалинском районе на 130-м километре автодороги Белорецк-Учалы-Миас, по предварительным данным, "Лада Гранта" столкнулась с Daewoo Matiz.

Двухлетняя девочка из Daewoo Matiz в результате ДТП скончалась на месте. Троих несовершеннолетних пассажиров этого же автомобиля - 9, 7 и 5 лет - вместе с матерью госпитализировали с различными травмами.