КамАЗ сбил 16-летнюю девушку в поселке Иртышском

Сегодня, 12 февраля 2026 года, в 10.35 часов поступило сообщение о ДТП в поселке Иртышский.

© Новый Омск

По предварительным данным, водитель «КамАЗа» ехал в поселке Иртышский по ул. Садовой и в районе дома № 15 наехал на девушку-пешехода, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте.

В результате ДТП 16-летней девушке понадобилась медицинская помощь.

Окончательно причины и обстоятельства происшествия будут установлены в ходе проверки, сообщили в омской полиции.