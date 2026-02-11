В Бурятии школьница за рулем машины врезалась в забор

В Бурятии школьница за рулем автомобиля врезалась в забор, пока пыталась скрыться от сотрудников ГИБДД, сообщает региональное МВД.

Инцидент произошел в селе Нур-Селение. Инспекторы заметили Nissan Cube, который пытался скрыться от правоохранителей. Несмотря на неоднократные требования остановиться, водитель не сделал этого, а затем совершил наезд на забор жилого дома.

Оказалось, что за рулем была 14-летняя девочка, не имеющая водительских прав. В автомобиле с ней находились две ее подруги. Как выяснилось, мама юной водительницы спала и не знала, что ее дочь взяла ключи от авто.

Составлены административные протоколы, машину поместили на штрафстоянку. Материалы передали в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. Помимо этого, решается вопрос о привлечении матери к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетней.

Ранее шестилетний ребенок сел за руль автомобиля отца и столкнулся с другой машиной в Кызыле. По предварительным данным, 8 февраля мужчина, оставив сына в припаркованном автомобиле, зашел в магазин. Пока его не было, мальчик сел на место водителя и выехал на встречную полосу движения.