ДТП произошло на Дмитровском шоссе в Москве, движение затруднено

На Дмитровском шоссе в районе дома 47 произошло ДТП. Об этом в среду, 11 февраля, сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

© Вечерняя Москва

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

— Движение по шоссе в сторону центра затруднено на один километр. Пожалуйста, выбирайте пути объезда, — передает Telegram-канал дептранса.

10 февраля авария произошла на Северо-восточной хорде Москвы в районе Лосиноостровской улицы. В результате столкновения образовалось затруднение движения на 1,3 километра.

В тот же день сбой в движении поездов произошел на Московской железной дороге из-за столкновения автомобиля и электрички между станциями Ракитная и Гусино. Машинист применил экстренное торможение, однако расстояния оказалось недостаточно, и избежать столкновения не удалось.