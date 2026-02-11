В аварии пострадала женщина-водитель.

© Первоисточник

10 февраля в 13 часов 10 минут на 621-м километре автодороги «Кострома – Шарья – Киров – Пермь» в Слободском районе произошло тройное ДТП. Грузовой автомобиль ГАЗ-3010 под управлением 42-летнего водителя столкнулся с двумя легковыми машинами: автомобилем «Киа Рио», управляемым 36-летней женщиной, и «Вортекс», за рулем которого находился молодой человек 26 лет.

По информации областной Госавтоинспекции, в результате столкновения травмы получила водитель автомобиля «Киа Рио». Ведётся проверка обстоятельств происшествия, устанавливаются точные причины случившегося.