Курьер на велосипеде попал под колеса легковушки в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде водитель легкового автомобиля сбил курьера, который ехал на велосипеде. Об этом сообщили в УГИБДД по региону.

Авария случилась утром 11 февраля на улице Ванеева в Советском районе. 18-летний водитель ВАЗ-2114 сбил доставщика на проезжей части. В результате пострадал 21-летний молодой человек. Его отвезли в больницу.

