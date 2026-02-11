70-летний мужчина попал в ДТП в Балезинском районе Удмуртии

Балезино. Удмуртия. В Удмуртии на территории Балезинского района 11 февраля произошло ДТП, в котором погиб 70-летний мужчина, ещё пять человек пострадали, сообщили в ГАИ республики.

© ИА «Сусанин»

Авария случилась около 11:10 на трассе «Игра — Глазов». 47-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2114», по предварительной информации, не справился с управлением и выехал встречку, где врезался в «Шевроле Нива» под управлением 65-летнего водителя.

В результате аварии погиб 70-летний пассажир отечественного автомобиля. Водитель и ещё два пассажира — женщины 43 и 47 лет — получили травмы различной степени тяжести. Также пострадали пассажиры автомобиля «Шевроле Нива» — мужчины 31 и 48 лет. Все они доставлены в медицинское учреждение. Водителю «Нивы» оказана разовая медпомощь.

Для деблокировки погибшего и пострадавших потребовалась помощь МЧС. Причины ДТП устанавливаются.