В Кирове за сутки сбили двух пешеходов

Вечером, 11 февраля, на Октябрьском проспекте в Кирове произошло ДТП. По данным ГИБДД, 56-летний водитель «Киа Церато» сбил 67-летнюю женщину-пешехода. В результате происшествия пешеход получила травмы.

Поздно вечером, 11 февраля, на ул. Потребкооперации в Кирове произошло ДТП. По данным ГИБДД, 23-летний водитель «Лада Гранта» сбил 35-летнего мужчину-пешехода. В результате происшествия пешеход получил травмы.

