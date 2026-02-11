В Москве на Дмитровском шоссе Lexus протаранил 11 автомобилей

Утром на севере Москвы водитель Lexus устроил серию столкновений — пострадали 11 автомобилей. Об этом сообщили в столичном главке МВД.

© Газета.Ru

По данным полиции, сигнал о ДТП поступил в 9:33. На Дмитровском шоссе иномарка последовательно врезалась в несколько машин, создавая аварийную ситуацию на дороге.

Прибывшие сотрудники правоохранительных органов задержали предполагаемого виновника. В МВД сообщили, что мужчина не смог объяснить причины своих действий и отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

В отношении водителя составлены административные материалы за оставление места ДТП, отказ от медосвидетельствования и движение по выделенной полосе для общественного транспорта. Его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Накануне на внутренней стороне 70 км МКАД (в районе ТЦ «Вэйпарк») произошло ДТП с возгоранием автомобиля. В результате аварии движение транспорта в районе ДТП затруднено на 1,5 километра. В Дептрансе посоветовали водителям выбирать пути объезда проблемного участка.

Ранее более 20 человек оказались заблокированы в автобусе после ДТП в Новороссийске.