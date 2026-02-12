В Саракташе лоб в лоб столкнулись две иномарки

08 февраля на 58 км автодороги М-5 «Урал» Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск случилось лобовое столкновение двух автомобилей.

© ProOren

По данным УМВД региона, 52-летний водитель автомобиля Haval, двигавшийся со стороны Оренбурга в Орск, при осуществлении обгона выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Great Wall, которым управлял 38-летний житель области.

К сожалению, в результате ДТП водитель автомобиля Haval и два несовершеннолетних пассажира в возрасте 7 и 8 лет получили травмы и были доставлены в больницу.

Сотрудники полиции проводят расследование для установления всех обстоятельств произошедшего.