Российский школьник поскользнулся на гололеде и попал под машину

© Николай Ткаченко

© Московский Комсомолец

В Волгограде школьник поскользнулся на льду и попал под колеса машины. Инцидент произошел утром 12 февраля рядом с гимназией. Об этом пишет V1.RU.

В ГУ МВД России по региону сообщили, что 21-летний водитель, управляя автомобилем «Ниссан», совершил наезд на 10-летнего школьника, который двигался по внутридворовой территории и, поскользнувшись, упал под заднее колесо автомобиля.

Несовершеннолетний доставлен в медучреждение. Позже в облздраве сообщили, что после обследования врачами мальчик отправлен на амбулаторное лечение.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге школьник во время перемены выстрелил в глаз однокласснице из пистолета.