В Самаре столкнулись трамвай и легковушка

В пятницу, 13 февраля, на пересечении улиц Авроры и Аэродромной в Самаре произошло ДТП: столкнулись легковой автомобиль и трамвай, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В настоящее время на месте столкновения полицейские регулируют дорожное движение, принимают меры к устранению препятствий для движения транспорта. Инспекторы координируют поток транспорта с помощью ручных сигналов. Параллельно сотрудники ГАИ опрашивают водителей и возможных свидетелей происшествия, фиксируют следы торможения и иные вещественные доказательства для установления причин ДТП, — отмечается в сообщении.

В МВД добавили, что ситуация находится под контролем, движение постепенно восстанавливается.

Информация о пострадавших уточняется.