Авария на улице Гоголя парализовала движение трамваев в центре Краснодара

ДТП с участием легкового автомобиля на улице Гоголя в центре Краснодара вызвало серьёзные нарушения в работе городского транспорта. Авария спровоцировала полную остановку движения нескольких трамвайных маршрутов, сообщили в трамвайно-троллейбусном управлении.

Городские службы просят жителей и гостей города заранее планировать свои маршруты, учитывая возможные задержки и изменения в расписании общественного транспорта.

