Девушка с младенцем пострадали в ДТП на М-12 в Нижегородской области

Молодая девушка и младенец пострадали в ДТП на трассе М-12 в Нижегородской области ночью 12 февраля. Об этом сообщили в УГИБДД по региону.

Авария случилась на 565-м км автомагистрали в Пильнинском округе. Водитель «Лады Веста» при плохой погоде — метели и заснеженной трассе — не выбрал безопасную скорость движения, из-за чего его занесло, а потом отбросило в колесо-отбойный брус. Затем легковушку откинуло на стоящий трактор.

В результате пострадали 27-летняя пассажирка, а также мальчик 2025 года рождения. Их доставили в Сергачскую ЦРБ.

