В Тольятти Renault Sandero столкнулся с Ford Focus

Как уточнили в Госавтоинспекции, 45-летний мужчина за рулем Renault Sandero, выезжая на дорогу с прилегающей территории, не уступил автомобилю Ford Focus под управлением 23-летнего мужчины, который двигался по ул. Новозаводской со стороны Обводного шоссе в направлении ул. Ларина.

Водитель хэтчбека скончался на месте ДТП до приезда бригады скорой медицинской помощи. Его пассажиры — 50-летняя женщина, 26-летний мужчина и водитель Ford Focus — госпитализированы.