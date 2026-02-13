В Ингушетии полицейский вытащил пассажира из горящей легковушки

В Ингушетии сотрудник полиции с риском для жизни вытащил пассажира из горящей иномарки. Об этом сообщает региональное МВД.

Как рассказали в ведомстве, находящийся в официальном отпуске инспектор ДПС МО МВД России "Сунженский" Тимур Тумгоев стал свидетелем ДТП в городе Сунжа. В ходе происшествия автомобиль Mercedes-Benz столкнулся с Lada Vesta, после чего загорелся.

Водитель иномарки получил травмы и не мог самостоятельно покинуть горящее авто, на помощь мужчине пришел полицейский, а также случайный прохожий.

"Вместе с одним из прохожих лейтенант полиции смог сильным рывком открыть дверь горящего автомобиля и эвакуировать пострадавшего… Инспектор и неравнодушный гражданин решили заглушить двигатель работающего Mercedes, чтобы минимизировать последствия пожара. Однако в этот момент в горящей иномарке произошел взрыв", - говорится в сообщении регионального МВД.