В Орловском районе столкнулись «Фольксваген» и «Нива»

Отечественный автомобиль после столкновения опрокинулся в кювет.

© Первоисточник

В четверг, 12 февраля, в 13 часов 10 минут в Орловском районе на 558 км трассы «Кострома-Шарья-Киров-Пермь» произошло ДТП. Столкнулись «Фольксваген Тигуан» под управлением 40-летнего мужчины и ВАЗ-2121 под управлением 38-летнего мужчины. От удара «Нива» вылетела в кювет и опрокинулась.

По информации ГИБДД, в результате происшествия водитель отечественного автомобиля получил травмы. Причины и условия ДТП устанавливаются.