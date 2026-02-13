В Нижегородской области электричка столкнулась с Lexus
В Нижегородской области произошло ДТП на железнодорожных путях. Накануне, 12 февраля, вечером вблизи улицы Сибирякова на перегоне станций Костариха — Починки Горьковской железной дороги пригородный электропоезд врезался в Lexus.
Как уточнила Приволжская транспортная прокуратура, столкновение произошло вне железнодорожного переезда.
Сейчас транспортная прокуратура выясняет обстоятельства ДТП. Будет установлено соблюдение требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта.
