В Нижегородской области электричка столкнулась с Lexus

В Нижегородской области произошло ДТП на железнодорожных путях. Накануне, 12 февраля, вечером вблизи улицы Сибирякова на перегоне станций Костариха — Починки Горьковской железной дороги пригородный электропоезд врезался в Lexus.

© runews24.ru

Как уточнила Приволжская транспортная прокуратура, столкновение произошло вне железнодорожного переезда.

Сейчас транспортная прокуратура выясняет обстоятельства ДТП. Будет установлено соблюдение требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта.

Ранее сообщалось о смертельном ДТП, произошедшем на трассе М7 в Нижегородской области.

Также стало известно, что в Нижегородской области планируют построить атомную электростанцию.