В Куменском районе в ДТП пострадали пять человек

Сегодня, 13 февраля, в 10 часов 45 минут на 66 км автодороги «Киров – Малмыж – Вятские Поляны» Куменского района произошло столкновение «Лады Гранты» (белого цвета) и «Лады Гранты» (черного цвета). В результате происшествия, по предварительным данным ГИБДД, пять человек получили травмы: водитель и 4 пассажира «Лады Гранты» (белого цвета).

На месте ДТП работают сотрудники полиции, устанавливаются причины и условия происшествия. Движение по трассе частично ограничено.