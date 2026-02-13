В Ижевске на путепроводе столкнулись три автомобиля

Ижевск. Удмуртия. Утром 13 февраля в Ижевске произошло ДТП с участием трёх автомобилей. Авария случилась около 7:40 на перекрёстке улиц Новоажимова и Маяковского, сообщили в Госавтоинспекции региона.

© ИА «Сусанин»

По предварительным данным, 66-летний водитель автомобиля «Форд Фьюжн» не справился с управлением, выехал на встречку и врезался в «Форд Фокус» под управлением 29-летнего мужчины. От удара «Форд Фокус» отбросило на впереди идущую «Гранту», за рулём которой находился 59-летний водитель.

О пострадавших не сообщается.