Машина посольства Ирана столкнулась с грузовиком в Новой Москве

Машина марки Toyota Camry c номерами посольства Ирана столкнулась с грузовиком на улице Адмирала Корнилова в Новой Москве. Об этом в пятницу, 13 февраля, сообщил «МК».

© Вечерняя Москва

— ДТП произошло на улице Адмирала Корнилова. Toyota Camry с номерами посольства столкнулась с грузовиком Volvo, — говорится в материале.

Водитель легковушки не получил травмы. C пассажиром Toyota работают медики. Официально эту информацию на момент публикации материала представители Госавтоинспекции не подтверждали.

В сентябре прошлого года в центре Москвы столкнулись такси с пассажиром и дипломатический автомобиль Корейской Народно-Демократической Республики. ДТП произошло на Каретном Ряду. Дипломатический автомобиль влетел в машину, затормозившую возле светофора. В свою очередь такси покатилось и столкнулось с впереди стоявшим авто. В результате аварии пострадал пассажир такси. Официального подтверждения этой информации не было.