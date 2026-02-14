В Москве иномарка протаранила скорую с пациентом

В Москве четыре человека пострадали в результате ДТП с участием автомобиля Haval и машины скорой помощи. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Авария произошла на Калужском шоссе в районе улицы 1-й Автопарк. По предварительным данным, при столкновении травмы получили два фельдшера, находившиеся в карете скорой помощи, пациент, которого перевозили медики, а также водитель легкового автомобиля.

До этого на севере Москвы водитель Lexus устроил серию столкновений — пострадали 11 автомобилей. По данным полиции, сигнал о ДТП поступил в 9:33. На Дмитровском шоссе иномарка последовательно врезалась в несколько машин, создавая аварийную ситуацию на дороге.

Прибывшие сотрудники правоохранительных органов задержали предполагаемого виновника. В МВД сообщили, что мужчина не смог объяснить причины своих действий и отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения.