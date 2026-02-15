Автомобиль и поезд столкнулись на ж/д переезде в Лыткарино

В районе города Лыткарино произошло ДТП на путях, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе Московской железной дороги.

«Сегодня в районе города Лыткарино Московской области произошло ДТП на путях, не принадлежащих ОАО «РЖД», с участием локомотива, который также не принадлежит ОАО «РЖД». На движение пассажирских и пригородных поездов ситуация не повлияла», – говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщали о столкновении легкового автомобиля и вагона поезда на переезде около лесопарка Волкуша.