Три человека пострадали в ДТП с пятью машинами в Москве

Три человека пострадали в дорожно-транспортном происшествии (ДТП) с пятью машинами на МКАД в Москве.

Об этом в субботу, 14 февраля, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

— По предварительным данным, на 22-м километре МКАД

произошло ДТП с участием пяти машин, трое пострадавших, — сказали в ведомстве.

По информации оперативных служб, в аварию в том числе попала машина такси, передает ТАСС.

В этот же день ДТП произошло на Калужском шоссе. В результате столкновения Haval с машиной скорой помощи четыре человека получили травмы различной степени тяжести. По данным СМИ, авария произошла в районе улицы 1-й Автопарк. Пострадали два фельдшера, пациент скорой и водитель легковушки.