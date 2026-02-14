В Смоленской области произошло смертельное ДТП с участием двух грузовиков

В Смоленской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух грузовых автомобилей, в результате которого оба водителя скончались. Информацию об этом распространила прокуратура региона. Инцидент случился на 391-м километре федеральной трассы "Беларусь".

© Московский Комсомолец

По предварительным данным, один из грузовиков выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил лобовое столкновение со вторым транспортным средством.

Видеозаписи с места происшествия демонстрируют, что кабина одного из грузовиков получила критические повреждения, будучи смятой.

Прибывшая бригада скорой помощи зафиксировала смерть обоих водителей на месте аварии, до оказания какой-либо медицинской помощи.