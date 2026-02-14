ДТП произошло на 87-м километре МКАД в Москве, движение затруднено

ДТП произошло на внешней стороне 87-го километра МКАД в районе пересечения с Подушкинским путепроводом в Москве. Об этом в субботу, 14 февраля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время на месте инцидента работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

В Telegram-канале «Дептранс. Оперативно» добавили, что движение в районе аварии затруднено на 3,5 километра. Водителей призвали выбирать пути объезда.

В этот же день стало известно, что три человека пострадали в результате ДТП с пятью машинами на МКАД в Москве. По информации оперативных служб, в аварию в том числе попала машина такси.

Также авария произошла на Калужском шоссе. В результате столкновения Haval с машиной скорой помощи четыре человека получили травмы различной степени тяжести.