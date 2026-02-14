Грузовик насмерть сбил пешехода в Дудинке — прокуратура Красноярского края взяла под контроль ход расследования уголовного дела.

В ведомстве сообщили, что столкновение случилось в районе гаражного массива около объездной дороги в момент, когда там проходила девушка. На нее наехал прицеп грузового авто, которое принадлежит ИП.

По факту инцидента было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, которое повлекло за собой смерть человека.