В Саратовской области пассажиры троллейбуса пострадали в ДТП

Восемь человек были госпитализированы после столкновения троллейбуса и легкового автомобиля в Энгельсе Саратовской области. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

По его данным, на улице Максима Горького, 6 столкнулись троллейбус маршрута №109 и автомобиль Changan.

В результате аварии пострадали шесть пассажиров троллейбуса и два человека, находившиеся в легковом автомобиле. Все они доставлены в больницу.

Отмечается, что спасатели деблокировали из иномарки женщину и передали ее бригаде скорой помощи. На месте происшествия работают медики и сотрудники ДПС, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

