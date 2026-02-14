Автомобиль столкнулся со скорой помощью на Калужском шоссе в Москве
Две машины столкнулись в Москве. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе МВД РФ по столице.
ДТП произошло 14 февраля на 50-м километре Калужского шоссе. По данным ведомства, автомобиль врезался в машину скорой помощи. В результате два человека пострадали.
Источник в полиции сообщил агентству, что травмы в результате ДТП получили фельдшер и пассажир машины скорой помощи.
