Автомобиль столкнулся со скорой помощью на Калужском шоссе в Москве

Две машины столкнулись в Москве. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе МВД РФ по столице.

© портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

ДТП произошло 14 февраля на 50-м километре Калужского шоссе. По данным ведомства, автомобиль врезался в машину скорой помощи. В результате два человека пострадали.

Источник в полиции сообщил агентству, что травмы в результате ДТП получили фельдшер и пассажир машины скорой помощи.

Ранее девять человек пострадали в результате ДТП с участием троллейбуса в Энгельсе. Инцидент произошел на улице Максима Горького. Столкнулись троллейбус № 109 и автомобиль марки Changan.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Госпитализированы были 7 человек с травмами средней степени.