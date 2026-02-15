Таксист-мигрант намеренно сбил своих пассажиров и скрылся

Жестокий инцидент произошел вечером 14 февраля во Владивостоке на улице Сахалинской. Водитель автомобиля Toyota Aqua умышленно совершил наезд на двух мужчин, с которыми незадолго до этого вступил в конфликт. Момент преступления попал на камеры наблюдения и мгновенно разлетелся по соцсетям, вызвав широкий общественный резонанс. Подробностями делится тг-канал Amur Mash.

На кадрах видно, как двое мужчин стоят рядом с автомобилем, пытаясь что-то объяснить водителю. Сначала машина совершает несколько маневров. Сдает вперед, затем назад, слегка задевая оппонентов капотом и багажником. В какой-то момент один из мужчин в эмоциональном порыве наносит удар ногой по двери авто. Это становится последней каплей. Водитель резко разгоняется и на полном ходу сбивает обоих. От мощного удара люди перелетают через капот и падают на асфальт по разные стороны машины.

За рулем оказался 25-летний иностранный гражданин, который, как выяснилось, был знаком со своими жертвами и подвозил их на своей Toyota Aqua. По данным полиции, между мужчинами вспыхнула ссора, в ходе которой водитель получил травмы и решил жестоко отомстить приятелям. После наезда он попытался скрыться. Однако таксист врезался в припаркованные автомобили, съехал с лестницы и врезался в дерево. Бросив искореженную машину, злоумышленник убежал пешком.

Однако далеко уйти не удалось: очевидцы оперативно сообщили о случившемся в полицию, и личность хулигана была быстро установлена. Сотрудники правоохранительных органов задержали 25-летнего мигранта и доставили его в отдел для разбирательства. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Прокуратура Приморского края взяла ход расследования на особый контроль. Надзорное ведомство организовало проверку всех обстоятельств произошедшего, чтобы дать принципиальную оценку действиям водителя, который использовал автомобиль как орудие расправы. Судьба пострадавших мужчин, которым потребовалась медицинская помощь, также остается в поле зрения правоохранителей. Теперь выяснением всех мотивов и деталей займется следствие, а фигуранту грозит реальное лишение свободы.