В Таиланде перевернулся автобус, десятки пассажиров пострадали

Двухэтажный автобус, следовавший по маршруту Пхукет - Бетонг, опрокинулся в районе Хуай-Йот провинции Транг на юге Таиланда. Об этом сообщает издание Khaosod.

Авария произошла около двух часов ночи. В салоне находились 49 пассажиров, водитель и двое кондукторов. По данным полиции, травмы получили 30 человек, более десяти из них - тяжелые.

Как сообщается, автобус на скорости съехал на обочину и врезался в припаркованный грузовик. Водитель утверждает, что был вынужден резко свернуть из-за подрезавшего его мотоцикла. Однако находившийся поблизости патрульный полицейский и часть пассажиров предполагают, что водитель мог заснуть за рулем. Полиция проводит расследование, чтобы выяснить точную причину произошедшего.

По информации генконсульства России в провинции Пхукет, российских граждан среди пострадавших нет.