После столкновения двух автомобилей оба водителя погибли

В Кизлярском районе Дагестана, как сообщили в пресс-службе МВД республики, в результате ДТП скончались водители двух автомобилей.

Авария, по данным ведомства, произошла в субботу на дороге Ставрополь - Моздок - Кизляр - Крайновка.

62-летний местный житель, управляя автомобилем ВАЗ, по предварительным данным, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Toyota Land Cruiser под управлением 47-летнего водителя.

В результате ДТП оба водителя были доставлены в медицинское учреждение, где в последующем скончались от полученных тяжких телесных повреждений.