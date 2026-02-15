В Приморском крае в ДТП пострадала семья, мать погибла

В Приморском крае, как сообщает УМВД России по региону, заведено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения после столкновения двух иномарок. В результате один человек погиб. Двое (включая 12-летнюю девочку) получили переломы.

Прокуратура Приморья ранее сообщила, что в районе села Воздвиженка столкнулись Suzuki Escudo и Toyota Ipsum.

В Toyota, как уточняется, ехала семья: мать погибла, отец и дочь госпитализированы с переломами. По факту аварии возбуждено уголовное дело.

По предварительным данным, 42-летний водитель Suzuki нарушил правила, создав помеху другому автомобилю.