Вагон поезда въехал в правый бок легковушки на ж/д путях в Московской области
В Московской области поезд столкнулся с легковушкой на железнодорожных путях. Об этом в воскресенье, 15 февраля, сообщили в РЕН ТВ.
По предварительным данным, трое человек получили травмы.
Инцидент произошел в населенном пункте Лыткарино. Обстоятельства происшествия уточняются, передает Telegram-канал.
Сбой в движении поездов произошел на Московской железной дороге из-за столкновения автомобиля и электрички между станциями Ракитная и Гусино.
1 февраля в Кировской области продолжались работы по ликвидации последствий железнодорожной аварии. На участке между Оричами и Шалеговом с рельсов сошли 15 вагонов грузового поезда.