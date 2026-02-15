Страшная авария унесла жизни трех людей, включая ребенка

Страшная авария произошла днем 15 февраля 2026 года на федеральной трассе «Тюмень — Ханты-Мансийск» в Нефтеюганском районе. На 769-м километре автодороги 53-летний водитель легкового автомобиля «Toyota» не справился с управлением. Машину занесло, после чего она вылетела на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулась с многотонным грузовиком «КамАЗ».

Удар был такой силы, что спасти находившихся в иномарке людей практически не оставалось шансов. Водитель и один из пассажиров скончались на месте происшествия до приезда медиков. 15-летний подросток в тяжелейшем состоянии был экстренно доставлен в ближайшее медицинское учреждение. Однако, несмотря на все усилия врачей, спасти подростка не удалось. Он умер в больнице.

Жертвами ДТП стали три человека. Выжить удалось лишь одному пассажиру. Его с травмами различной степени тяжести госпитализировали. Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое, за его жизнь продолжают бороться медики. Что касается водителя «КамАЗа», по предварительным данным, он не пострадал.

На месте трагедии в данный момент работает следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции. Правоохранителям предстоит восстановить точную картину произошедшего, выяснить, что именно стало причиной аварии.