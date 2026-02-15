В Ижевске молодая девушка на BMW сбила ребёнка

В Ижевске на нерегулируемом пешеходном переходе под колеса автомобиля попала школьница.

Женщина 22 лет, управляя машиной марки BMW, совершила наезд на ребенка. Девочка была госпитализирована. Как стало известно от представителей ГИБДД, водительский стаж виновницы аварии насчитывает всего полгода.

В настоящее время сотрудники дорожной инспекции занимаются выяснением деталей и причин инцидента. Как сообщалось ранее, был осужден водитель из Сарапульского района, совершивший наезд на женщину, пересекавшую проезжую часть по пешеходному переходу.