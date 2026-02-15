Два автомобиля столкнулись на Кутузовском проспекте

Две машины столкнулись на Кутузовском проспекте, в районе метро Парк Победы. Об этом в воскресенье, 15 февраля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

© Вечерняя Москва

— На Кутузовском проспекте произошло ДТП с участием двух автомобилей. Движение в сторону области затруднено. Пожалуйста, выбирайте пути объезда, — сказано в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

В настоящее время на месте аварии работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

14 февраля ДТП произошло на внешней стороне 87-го километра МКАД в районе пересечения с Подушкинским путепроводом в Москве. Движение в районе аварии было затруднено на 3,5 километра.

В этот же день стало известно, что три человека пострадали в результате аварии с пятью автомобилями на МКАД в Москве. По информации оперативных служб, в аварию в том числе попала машина такси.