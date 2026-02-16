ДТП вызвало масштабную пробку на трассе М-4 "Дон" в Тульской области

В главном управлении МЧС России по Тульской области рассказали, что сообщение об аварии на 254 километре федеральной автодороги М-4 "Дон" поступило 16 февраля в 11:25.

К месту столкновения транспортных средств незамедлительно направлены сотрудники МЧС и скорой помощи. По предварительной информации, люди в аварии не пострадали.

По данным МЧС, в результате дорожно-транспортного происшествия образовался затор. Движение организовано по объездной дороге через город Богородицк.