На ростовской трассе произошло серьезное ДТП

В Ростовской области на трассе под Новочеркасском произошло столкновение двух иномарок. В результате ДТП один из водителей скончался на месте происшествия. Об этом сообщается в Telegram-канале ГИБДД по региону.

© Российская Газета

По данным ведомства, 37-летний мужчина, управляя автомобилем Renault Sandero, не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с Mitsubishi Eclipse, за рулем которой находился 27-летний водитель. Ему впоследствии потребовалась помощь медиков.