Один человек погиб и шесть пострадали в семи ДТП на трассе М-4 около Тулы

Как сообщает ГИБДД УМВД России по Тульской области, на федеральной автодороге М-4 "Дон" на территории региона произошел ряд аварий.

© ГУ МЧС России по Тульской области

На 212-м километре трассы при наезде на стоящее транспортное средство погибла женщина, пассажирка автомашины Haval.

14 автомашин попали в шесть отдельных аварий на 214 километре дороги М-4. По предварительной информации, в этих ДТП пострадали шесть человек.

Также несколько дорожно-транспортных происшествий произошло между 240 и 252 километром трассы. Движение на этом участке затруднено. Оно осуществляется по одной полосе в сторону Воронежа.

Руководство тульской Госавтоинспекции задействовало личный состав, находящийся на отдыхе. С выходных отозвано 68 сотрудников. Им поставлена задача помогать водителям и дорожным службам.

Тем временем губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что погода продолжает ухудшаться: метель усиливается, а видимость на дорогах упала до 50 метров. Глава региона рекомендовал воздержаться от любых поездок.