В Петербурге полицейский пострадал в аварии с мусоровозом

На Пулковском шоссе полицейского госпитализировали после ДТП с мусоровозом. Об этом сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Сначала на трассе столкнулись легковушка и грузовик — никто не пострадал. На место прибыли два экипажа полиции и приступили к оформлению аварии. В этот момент мусоровоз врезался в служебный автомобиль.

Один из полицейских получил травмы, его увезли в больницу.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства выясняются.

Ранее в Петербурге водителя попавшего в аварию авто сбила насмерть проезжавшая машина.

