В Салехарде пьяный водитель Toyota протаранил «Газель»

Дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей произошло утром 17 февраля в Салехарде. Подробностями поделились в Госавтоинспекции Ямала.

Авария произошла около 9:00 на 1-м километре автодороги «Объезд г. Салехарда». Водитель автомобиля Toyota, находясь в состоянии опьянения, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и протаранил «ГАЗ-Соболь».

В результате ДТП пассажиры из обоих автомобилей получили травмы различной степени тяжести. Их доставили в медицинское учреждение города.

Все обстоятельства случившегося на данный момент устанавливаются.

