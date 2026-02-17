Пять человек стали жертвами аварии в Туве

Пять человек стали жертвами аварии в Республике Тува. Об этом сообщает в Telegram телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.

ДТП произошло на участке трассы Кызыл — Эрзин. Известно, что столкнулись два автомобиля.

По предварительным данным, одному человеку удалось спастись. Сведений о его состоянии, а также иных подробностей случившегося не приводится.

Ранее трое полицейских стали жертвами ДТП на федеральной трассе «Каспий» в Калмыкии. Еще шесть человек получили травмы.