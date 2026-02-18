Буксируемый Fiat стал участником ДТП под Новосибирском

По предварительным данным, столкновения развивались последовательно и затронули четыре машины. Водитель 1977 года рождения на УАЗе двигался в сторону Новосибирска и буксировал Fiat Ducato под управлением мужчины 1966 года рождения.

В пути Fiat выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Dongfeng под управлением мужчины 1989 года рождения. После удара Fiat отбросило обратно на свою полосу, где он столкнулся с «ГАЗелью» под управлением мужчины 1971 года рождения. В итоге водитель Fiat скончался до приезда скорой помощи.

На месте работали наряд ДПС Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Следователи фиксируют обстановку, собирают вещественные доказательства и опрашивают очевидцев. В производстве проверка на предмет соблюдения правил буксировки, технического состояния автомобилей, скоростного режима, разметки и видимости на участке дороги.

Также будет установлена степень возможного влияния человеческого фактора, в том числе усталости или состояния опьянения участников. Результаты экспертиз и окончательная квалификация аварии будут известны после завершения следственных мероприятий.

Автодорога R-254 «Иртыш» — федеральная трасса, которая проходит через Новосибирскую область и связывает ключевые транспортные направления региона. На таких магистралях часты транспортные потоки с повышенной скоростью, где ошибки особенно опасны. Традиционно наиболее тяжёлые последствия дают лобовые столкновения и аварии с участием буксируемых транспортных средств.

Для водителей рекомендации просты и проверены временем: при буксировке соблюдать правила ПДД, применять исправное сцепное устройство, снижать скорость и учитывать погодные и дорожные условия, не выполнять обгон в зоне ограниченной видимости. При обнаружении серьезного ДТП следует немедленно вызывать экстренные службы и не перемещать пострадавших до прибытия медиков, если нет угрозы взрыва или пожара.