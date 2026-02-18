Четыре человека погибли в результате ДТП с 30 автомобилями в США
Не менее четырех человек погибли и еще 29 пострадали в результате аварии с участием 30 машин в американском штате Колорадо. Об этом пишет газета Denver Post со ссылкой на полицию.
ДТП произошло утром 17 февраля на 25-й автомагистрали на юге штата.
В момент происшествия в том районе отмечались неблагоприятные погодные условия.
Видимость на дороге ухудшилась из-за пыли и ветра.
В итоге из-за первой аварии последовали столкновения еще 28 транспортных средств.
Движение по автомобильной магистрали закрыто.