Четыре человека погибли в результате ДТП с 30 автомобилями в США

Не менее четырех человек погибли и еще 29 пострадали в результате аварии с участием 30 машин в американском штате Колорадо. Об этом пишет газета Denver Post со ссылкой на полицию.

ДТП произошло утром 17 февраля на 25-й автомагистрали на юге штата.

В момент происшествия в том районе отмечались неблагоприятные погодные условия.

Видимость на дороге ухудшилась из-за пыли и ветра.

В итоге из-за первой аварии последовали столкновения еще 28 транспортных средств.

Движение по автомобильной магистрали закрыто.