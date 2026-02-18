В Волгоградской области Lada опрокинулась в кювет

Авария произошла в Руднянском районе.

Как сообщает ГУ МВД по Волгоградской области, 17 февраля в 15.50 на 37 километре автодороги Жирновск - Рудня - Вязовка - Михайловка - Кумылженская – Вешенская водитель автомобиля «Лада Гранта» потерял контроль над управлением, в результате чего машина съехала в правый кювет и перевернулась. На место происшествия была вызвана скорая медицинская помощь, однако водитель получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался до ее приезда.

