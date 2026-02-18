Трактор переехал водителя фургона в Нижнем Новгороде

© В городе N

Мужчина пострадал в результате наезда трактора в Нижнем Новгороде 17 февраля. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

ДТП случилось около 20:10 на улице Кондукторской. 55-летний водитель трактора «Амкодор» при движении задним ходом наехал на стоящий автофургон и его водителя.

Пострадавшего доставили в больницу № 13. Дальнейшие обстоятельства выясняются.

Напомним, в Сарове иномарка сбила 15-летнюю девочку.

Самые интересные и срочные новости читайте в Telegram-канале «В городе N»