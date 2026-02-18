На мосту в Бронницах произошло крупное ДТП

Вчера вечером в подмосковных Бронницах произошло крупное дорожно-транспортное происшествие в подмосковных Бронницах. Мост, на котором случилась авария, полностью был перекрыт для движения, сообщает msk1.ru.

© Вести Подмосковья

На мосту через Москву-реку произошло столкновение двух фур лоб в лоб. На кадрах с места ДТП видно, что оба большегрузных автомобиля практически разрушены. Информация о жертвах противоречивая. Очевидцы утверждают, что сотрудники МЧС спасли пострадавших в аварии водителей.

На место ДТП прибыли несколько патрулей ГИБДД, бригада МЧС и скорая медицинская помощь. Движение на мосту было полностью остановлено, образовалась большая очередь из машин, которые постепенно разворачивались и уезжали искать пути объезда. Дорожная обстановка усложнилась на территории практически всего города.