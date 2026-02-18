Легковушка попала в кювет и перевернулась около заправки в Подмосковье

Легковой автомобиль марки Opel Astra съехал в кювет около заправки в Волоколамском округе и перевернулся. В результате ДТП пострадал один человек. Об этом в среду, 18 февраля, сообщили в пресс-службе ГКУ МО «Мособлпожспас».

— На Ждановском шоссе в округе Волоколамский возле автозаправки автомобиль Opel Astra съехал с дороги в кювет и опрокинулся. В салоне находились трое: водитель, девушка и ребенок, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Люди смогли выбраться из машины до приезда спасателей. Сотрудники 203-й и 208-й пожарно-спасательных частей отключили аккумулятор автомобиля, чтобы он не взорвался. Затем они с помощью спецтехники поставили легковушку на колеса. Медицинская помощь потребовалась 19-летней девушке, ее госпитализировали.

